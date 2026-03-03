Anzeige
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
03.03.26 | 17:35
155,40 Euro
-4,28 % -6,95
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
155,30155,9023:00
155,50156,0021:59
Dow Jones News
03.03.2026 22:57 Uhr
338 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt

DOW JONES--Keine nachbörsliche Reaktion zeigten Siemens Energy auf die Nachricht, dass das Unternehmen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen wird. Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.23 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.995    23.791    +0,9% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
