DJ Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück
DOW JONES--Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück. Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden.
March 03, 2026
