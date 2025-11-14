Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben wichtige Weichen zur Kraftwerksstrategie beschlossen. Zudem wollen sie die Ausschreibungsmengen für Photovoltaik, Windkraft und Co. unverändert lassen und das EEG zügig an die neuen europäischen Vorgaben anpassen. Auch der Weg für neue Gaskraftwerke ist geebnet. Lange schien wenig bei der Bundesregierung aus Union und SPD voranzugehen. Doch nun drückt die Koalition aufs Tempo. Während der Bundestag am späten Donnerstagabend über die EnWG-Novelle beriet und sie annahm, kamen die Koalitionsspitzen zu einer Ausschusssitzung zusammen und einigten sich in weiteren ...

