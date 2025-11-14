DJ EU genehmigt Übernahme von Covestro durch Adnoc unter Auflagen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat nach einer eingehenden Untersuchung ausländischer Subventionen das 11,7 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot der staatlichen Ölgesellschaft Abu Dhabis für den deutschen Kunststoffhersteller Covestro unter Auflagen genehmigt.

Die Kommission erklärte, dass das Angebot von Adnoc, seine Satzung anzupassen, um sie mit dem Insolvenzrecht der Vereinigten Arabischen Emirate in Einklang zu bringen - wodurch im Wesentlichen jede unbegrenzte Staatsgarantie entfällt - sowie die Nachhaltigkeitspatente von Covestro mit einigen Wettbewerbern zu teilen, mögliche negative Auswirkungen der Transaktion auf den EU-Binnenmarkt ausgleichen würde.

"Ein klarer, vorab festgelegter Zugang zu diesen Patenten wird anderen ermöglichen, Innovationen zu entwickeln und die Forschung in einem Bereich voranzutreiben, der für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung ist", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera am Freitag.

Adnoc hatte im vergangenen Jahr seinen Plan zum Kauf von Covestro vorgelegt. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 11,7 Milliarden Euro und soll den fusionierten Konzern als stärker integriertes Energieunternehmen positionieren.

Die Übernahme steht jedoch unter dem Druck der EU-Aufsichtsbehörden, die Anfang dieses Jahres eine eingehende Untersuchung gemäß einer relativ neuen Rechtsvorschrift eingeleitet haben. Diese zielt auf Subventionen ausländischer Regierungen ab, die nach Ansicht europäischer Beamter zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

