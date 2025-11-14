Paris/London/Zürich - Die Börsen Europas haben am Freitag weiter unter Druck gestanden. Damit setzte sich die Korrektur vom Vortag fort. Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank hatten Zinshoffnungen gedämpft. «Nun wird sich zeigen müssen, ob die US-Aktienmärkte zur Ruhe kommen oder der Verkauf auch dort dynamisiert wird», so Marktexperte Andreas Lipkow. Der EuroStoxx50 verlor am Mittag 1,1 Prozent auf 5.680,32 Punkte. Der Schweizer SMI sank um ...

