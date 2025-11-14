Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat beschlossen, dass die Ausschreibungsmengen für erneuerbare Energien unverändert bleiben sollen. Die Ausschreibung neuer Gaskraftwerke soll geringer sein, als von Wirtschaftsministerin Reiche bisher angekündigt. Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) bewertet die Beschlüsse des gestrigen Koalitionsausschusses positiv. Das Bekenntnis der Koalition zu einem weiterhin starken Ausbau der erneuerbaren Energien und zu unveränderten Ausschreibungsmengen ...

