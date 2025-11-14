Bechtle hat im dritten Quartal 2025 mit starken Zahlen überrascht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders das internationale Geschäft entwickelte sich mit einem Wachstum von 17 Prozent als entscheidender Treiber. Trotz Herausforderungen auf dem Heimatmarkt blickt das Unternehmen optimistisch auf das Schlussquartal - gestützt von einer soliden Finanzlage und positiven Analystenkommentaren.Starke Zahlen im Q3 - internationales ...

