Netflix-Aktionäre müssen sich am Montag auf einen Kurssturz einstellen. Trotzdem besteht kein Anlass zur Sorge. Wir erklären, warum das so ist. Die Aktionäre des Streamingdienstes Netflix müssen heute Abend Ruhe bewahren. Nach Börsenschluss in den USA wird sich der Kurs zehnteln - das ist sicher. Hintergrund ist jedoch weder eine Gewinnwarnung noch ein anderes gravierendes Problem bei Netflix. Vielmehr vollzieht das an der Nasdaq gelistete Unternehmen ...

