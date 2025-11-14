Energy Plug Technologies Corp. ändert Firmennamen in Aegis Critical Energy Defence Corp. und nimmt ab 17. November den Handel an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Kürzel "QESS" auf - mehr als 2,2 Mio. $ aus der Ausübung von Warrants eingenommen

Vancouver, BC - 14. November 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange zur Börseneröffnung am 17. November 2025 unter dem neuen Namen "Aegis Critical Energy Defence Corp." aufgenommen wird und sich das Handelskürzel von "PLUG" zu "QESS" ändern wird. Die Namensänderung wurde am 7. November 2025 vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt.

In Verbindung mit der Namensänderung wurden den Stammaktien eine neue CUSIP-Nummer (00783T109) und eine neue ISIN-Nummer (CA00783T1093) zugewiesen. Für die Aktionäre besteht in Bezug auf die Namensänderung kein Handlungsbedarf. Ausstehende Stammaktien- und Warrant-Zertifikate mit dem alten Namen des Unternehmens sind weiterhin gültig und sind von der Namensänderung nicht beeinträchtigt.

Das Unternehmen hält Aktionäre an, sich bei Bedenken in diesem Zusammenhang mit ihrem Broker oder Vermittler in Verbindung zu setzen.

Ferner freut sich das Unternehmen mitzuteilen, dass in den vergangenen 30 Tagen im Anschluss an einen Zeitraum mit starker Handelsaktivität und einer anhaltend positiven Kursentwicklung mehr als 2,2 Millionen $ aus der Ausübung von ausstehenden Warrants eingenommen wurden.

Die Aktie des Unternehmens hatte zuletzt vier neue 52-Wochen-Höchststände erreicht, was vom zunehmenden Vertrauen der Anleger in die gestärkte Marktpräsenz und die strategischen Partnerschaften von Energy Plug im Energiespeichersektor zeugt.

"Dieses Maß an Unterstützung und Vertrauen seitens der Anleger ist wirklich bewegend", so Paul Dickson, CEO von Energy Plug Technologies. "Wir bauen ein Unternehmen mit nachhaltiger Wirkung auf, in dem Innovation, Umsetzungskraft und sinnvolle Partnerschaften zusammentreffen. Unsere jüngsten Meilensteine, wie etwa die internationalen Kollaborationen und die wachsende Nachfrage nach unseren Energiespeichersystemen, legen den Grundstein für ein anhaltendes Wachstum, während wir Aegis Critical Energy Defence als führenden Anbieter intelligenter, sicherer und widerstandsfähiger Energieversorgungslösungen positionieren.

Der Erlös aus der Ausübung der Warrants wird die Bilanz des Unternehmens weiter stärken und zusätzliche Mittel bereitstellen, um die Vermarktung der Produkte zu forcieren, die Fertigungskapazitäten auszubauen und Zertifizierungsprogramme für die nordamerikanischen und internationalen Märkte in Angriff zu nehmen.

Energy Plug bemüht sich weiterhin zielgerichtet um die Entwicklung und die Bereitstellung von modernen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Versorgungswesen und Verteidigung, bei denen starke technische Planung, intelligentes Energiemanagement und quantensichere Cybersicherheitsintegration zusammenkommen.

Das Unternehmen verfügt über eine robuste Pipeline mit mehr als 15 Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die ihm diversifizierte Wachstumschancen in den Bereichen Energiespeicherung, Verteidigung, Schifffahrt und kritische Infrastruktur verschaffen.

Die Neuausrichtung unter dem Namen AEGIS steht im Einklang mit dem fortschrittlichen Technologie-Stack und der sich weiterentwickelnden wirtschaftlichen Identität des Unternehmens und ermöglicht es ihm, sich für eine beschleunigte Expansion in nachfragestarke Märkte aufzustellen.

Zusätzlich wird in Verbindung mit der Namensänderung in Kürze auch eine neue Website vorgestellt. Bis dahin besuchen Sie bitte www.energyplug.com.

Über Energy Plug Technologies

Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) ist ein führender Anbieter von sicheren und resilienten Energiespeicherlösungen, der sich der Weiterentwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für Anwendungen im Wohnbau-, Gewerbe- und Versorgungssektor verschrieben hat. In Kooperation mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Gemeinschaften will das Unternehmen die Netzstabilität, Cybersicherheit und Akzeptanz nachhaltiger Energien verbessern.

Kontaktdaten

mailto:info@energyplug.com

(604) 283-1262

Energy Plug Technologies Corp.

Suite 400 - 1681 Chestnut Street

Vancouver, BC, V6J 4M6

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81831Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81831&tr=1



