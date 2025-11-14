Einer der längsten Übernahmeprozesse in der deutschen Börsengeschichte könnte bald beendet werden: So hat die EU-Kommission der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc nun grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme des deutschen Spezialchemiekonzerns Covestro gegeben - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.Nach einer ausführlichen Prüfung ausländischer Subventionen kam Brüssel zu dem Ergebnis, dass der rund 11,7 Milliarden Euro schwere Deal nur dann mit den Wettbewerbsregeln vereinbar ist, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.