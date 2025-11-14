Der Bundestag hat eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) beschlossen, mit der ab 2026 das bidirektionale Laden erstmals wirtschaftlich möglich wird. Damit kann Deutschland das bislang ungenutzte Speicherpotenzial von über 1,65 Millionen Elektroautos für das Energiesystem nutzbar machen. Bisher hat man Strom, den man aus einer Fahrzeugbatterie zurück ins Netz speist (Vehicle-to-Grid, kurz V2G) wie normalen Verbrauch behandelt. Daher musste man erneut Netzentgelte und Abgaben zahlen, ...

