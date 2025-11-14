Nagarro, führender Anbieter für Digital Engineering, wieder auf der Erfolgsspur? Ein Kursplus von über 22% an einem Tag bei einem SDAX-Wert ist nicht "normal". Da muss etwas wirklich Wichtiges passieren, das eine solche Kursexplosion möglich wird. Quartalszahlen wurden veröffentlicht. Und obwohl der Gesamtmarkt fast in Depressionen versinkt, führen die nackten Zahlen zu einer derartig positiven Kursentwicklung. Werden die alten Kursniveaus, von vor den Shortseller-Vorwürfen. Von vor den Prognosereduktionen und schwachen Umsatzzahlen wieder möglich. Bechtle kann Umsatz und Gewinn deutlich steigern. ...

