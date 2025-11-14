Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG ein neues Strategiepapier vorgestellt und verfolgt damit das Ziel, das opportunistisch und inkubationsgetriebene Geschäftsmodell in ein planbares und kapitalmarktfähiges Plattformmodell zu überführen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Kern der strategischen Planung der Aufbau einer klar strukturierten Plattformarchitektur mit fünf voneinander abgegrenzten, jedoch inhaltlich eng verzahnten Säulen. Die Zeitplanung 2026 bis 2028 übersetze die strategische Architektur von ABAG 2.0 in eine Sequenz konkreter, kapitalmarktrelevanter Meilensteine. Dazu gehöre, die Bilanz und Organisation zu stabilisieren, die Treasury Position auszubauen, den Anteil liquider Assets zu erhöhen und die Beratungseinheit operativ an den Start zu bringen. In der Bewertung dieser Strategie falle laut GBC zunächst positiv auf, dass sie die Schwächen der Vergangenheit sehr direkt adressiere. Demnach halte das Analystenteam die Strategie konzeptionell für stimmig, auch weil sie die zyklische Natur von Krypto annehme, diese aber operational abfedern wolle. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,79 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.11.2025, 14:50 Uhr)



