Mercedes-Benz drückt aufs Gas: Die Schwaben planen bis 2027 40 neue Modelle. Südkorea spielt dabei eine zentrale Rolle - der Autobauer vertieft die Kooperationen mit Samsung und LG. Einen Vorgeschmack auf die neuen Modelle liefern vier Fahrzeuge, die der Konzern am Freitag auf einer Konferenz in Korea vorstellt.Mercedes baut sein Portfolio aus und setzt dabei verstärkt auf Technik aus Korea. CEO Ola Källenius sprach auf der Future Strategy Conference in Incheon davon, dass künftig kein Modell ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär