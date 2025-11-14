Washington - Nach langen Verhandlungen haben sich die USA und die Schweiz auf einen Zoll-Deal geeinigt. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt. Dies bestätigen am Freitag der Bundesrat und der US-Handelsdelegierte Jamieson Greer. Der Bundesrat gab kurz nach 15.00 Uhr auf X bekannt: Die Schweiz und die USA haben erfolgreich eine Lösung erreicht: Die US-Zölle werden auf 15 % gesenkt. Danke Präsident Trump @POTUS für das konstruktive Engagement. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab