Grab aus Singapur investiert 60 Millionen Dollar in Vay. Das Berliner Unternehmen verfolgt einen speziellen Carsharing-Ansatz: Remote-Fahrer bringen das Fahrzeug zum Kunden, dieser fährt selbst, danach übernimmt wieder der Teledriver. Die in Singapur ansässige Mobilitätsplattform Grab steigt mit 60 Millionen Dollar, oder umgerechnet 51,6 Millionen Euro, bei dem Berliner Startup Vay ein. Die Investition steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen
