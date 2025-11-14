Grab aus Singapur investiert 60 Millionen Dollar in Vay. Das Berliner Unternehmen verfolgt einen speziellen Carsharing-Ansatz: Remote-Fahrer bringen das Fahrzeug zum Kunden, dieser fährt selbst, danach übernimmt wieder der Teledriver. Die in Singapur ansässige Mobilitätsplattform Grab steigt mit 60 Millionen Dollar, oder umgerechnet 51,6 Millionen Euro, bei dem Berliner Startup Vay ein. Die Investition steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.