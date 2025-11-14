Nachdem die Bayer-Aktie in dieser Woche wegen guter Quartalszahlen an Boden gewinnen konnte, gerät das Papier am Freitag erneut unter Druck. Darum gibt es jetzt die nächste Enttäuschung für Aktionäre: Positive Analystenstudie Nachdem der DAX-Konzern Bayer in dieser Woche positive Quartalszahlen vermeldet hat, hoben am Freitag gleich drei Analysten ihre Kursziele für die Papiere an. Berenberg sieht den fairen Wert nun bei 30,40 €, Morgan Stanley bei ...

