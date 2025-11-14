Noch vor dem nächste Woche anstehenden Quartalsbericht baut Walmart überraschend auf Führungsebene um: Doug McMillon, der seit 2014 an der Unternehmensspitze stand und den US-Handelsriesen erfolgreich in die digitale Ära führte, zieht sich nach über zehn Jahren aus dem Amt des CEO zurück. Ab dem 1. Februar wird der bisherige Leiter des US-Geschäfts John Furner das Ruder übernehmen. Die Walmart-Aktie gibt zum US-Handelsstart 3,6 Prozent nach, erholt sich jedoch schnell von den Verlusten.Wie das Einzelhandelsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär