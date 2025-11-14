Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH
Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE
Auftragseingang im Neunmonatszeitraum weiter deutlich im Plus
Die PSI Software SE ist nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz befindet sich das Unternehmen noch immer in einer Transformationsphase. Diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der Anfangsphase jedoch deutlich höhere Kosten mit sich, die das Ergebnis zunächst einmal belasten. Hierzu zählen Investitionen in neue Produkte, Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In Zukunft erwartet das Management daraus aber deutlich höhere Margen.
Neben Restrukturierungsaufwendungen fallen nun noch Einmalbelastungen im Zusammenhang mit dem Investment Agreement mit Warburg Pincus und dem angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot an, die das Ergebnis 2025 deutlich ins Minus drücken werden. Allerdings will Warburg Pincus den laufenden Transformationsprozess der Gesellschaft unterstützen und in Zukunft für höheres Wachstum sorgen.
Bei einer erfolgreichen Transformation sehen wir in den kommenden Jahren deutlich höhere Umsätze und überproportional wachsende Ergebnisse, was steigende Margen mit sich bringt. In der angekündigten Übernahmeofferte in Höhe von 45,00 Euro je Aktie sind allerdings auch bereits viele positive Entwicklungen in der Zukunft eingepreist.
Auf Basis des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus setzen wir unser Kursziel für den PSI-Anteilsschein auf 45,00 Euro herauf und versehen das Papier auf dem aktuellen Kursniveau mit einem "Halten"-Votum.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2025-11-14_PSI
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de
Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22
E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2230386 14.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group