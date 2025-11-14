Die wirtschaftliche Stimmung im Mittelstand bleibt angespannt. Die Mehrheit der Unternehmen bewertet ihre aktuelle Lage nur als befriedigend, mehr als jeder Fünfte sieht diese bereits als schlecht. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland - insbesondere wegen ausufernder Regulierung, hoher Standortkosten und fehlender Planungssicherheit.Umsätze und Erträge stagnieren oder gehen zurück, Investitionen werden verschoben und nur vereinzelt ausgeweitet. Zwar zeigt sich der Arbeitsmarkt stabil, doch die Investitionsbereitschaft bleibt verhalten. ...

