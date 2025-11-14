Nach Jahren der quälenden Kursflaute zeigt die Aktie der Bayer AG deutliche Lebenszeichen. Die jüngsten Quartalszahlen haben selbst Skeptiker überrascht und befeuern die Hoffnung auf einen echten Trendwechsel. CEO Bill Anderson setzt seine Restrukturierungsstrategie mit harter Hand um: Das Unternehmen wird verschlankt, die Kostenbasis sinkt, und die Hierarchien werden radikal abgebaut. Wer jetzt noch zögert, könnte den Beginn einer der größten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.