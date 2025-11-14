Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall zeigt sich derzeit von ungewohnter Stabilität, was Analysten als Vorboten einer bevorstehenden Impulsbewegung sehen. Nach einer Phase der Konsolidierung pendelt der DAX-Titel um die 20-Tage-Linie. Die kommenden Handelstage werden entscheidend: Gelingt der Ausbruch nach oben, rückt die psychologisch wichtige 2.000-Euro-Marke wieder in den Fokus.Starke charttechnische Unterstützung hältDie sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de