Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich im Minus geschlossen, nachdem er bereits am Vortag beträchtliche Verluste erlitten hatte. Die Ernüchterung nach dem Ende des US-Regierungsstillstands hat immer breitere Kreise erfasst. Wegen neuer Konjunktursorgen und gestiegenen Ängsten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Dezember nun doch nicht wie erhofft senken könnte, bliessen die Anleger zum Rückzug aus den Aktien. Ein Lichtblick
