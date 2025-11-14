Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Einigung mit den USA im Zollstreit, sieht aber weiterhin Handlungsbedarf. Denn die neuen US-Zölle sind nach wie vor ein Rückschritt gegenüber der Ära vor der zweiten Amtszeit des amerikanischen Präsidenten. Ein Entlastungsprogramm im Inland ist weiterhin dringend nötig. Es war ein langer Weg. Nach 39% seit Anfang August einigten sich die Schweiz und die USA heute auf einen US-Importzollsatz ...

