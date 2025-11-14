Bei dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk wächst der Konflikt zwischen Großaktionär Novo Nordisk Stiftung und dem Vorstand. Der geplante Umbau des Aufsichtsrats trifft bei den Investoren auf Widerstand. Die Börse reagiert entsetzt. Bei dem einst wertvollsten Unternehmen Europas fand am Freitag eine teils chaotische Hauptversammlung statt. Dort versuchte der Mehrheitsaktionär von Novo Nordisk eine Umbildung im Aufsichtsrat durchzusetzen, während ...

