Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag mit dem Präsidenten von Mauretanien, Mohamed Ould Ghazouani, telefoniert.



Man wolle "den engen Austausch zu Fragen der Wirtschafts- und Energiepolitik" fortsetzen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius nach dem Gespräch. Der Bundeskanzler habe außerdem "die besondere Rolle Mauretaniens für die Stabilität in der Sahelregion" betont.



Die beiden werden sich wohl auf dem Gipfel der Europäischen Union und der Afrikanischen Union am 24. und 25. November in Luanda treffen. Dieser sei "eine wichtige Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika", hieß es von den beiden Politikern.





