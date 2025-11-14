Noch vor dem anstehenden Quartalsbericht baut Walmart überraschend auf Führungsebene um: Doug McMillon zieht sich nach über zehn Jahren aus dem Amt des CEO zurück. Seit 2014 stand er an der Unternehmensspitze und führte den US-Handelsriesen erfolgreich in die digitale Ära. Ab dem 1. Februar wird der bisherige Leiter des US-Geschäfts John Furner das Ruder übernehmen. Die Walmart-Aktie gibt zum US-Handelsstart 3,6 Prozent nach, erholt sich jedoch schnell von den Verlusten.Wie das Einzelhandelsunternehmen ...

