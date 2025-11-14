Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 novembre/November 2025) - Pangea Natural Foods Inc. has announced a name change to Pangea Wellness Inc.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on November 19, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 18, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Pangea Natural Foods Inc. a annoncé un changement de nom pour Pangea Wellness Inc.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP le 19 novembre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 18 novembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective: Le 19 NOV 2025 Symbol/ Symbole: PNGA New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 697950 10 3 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 697950 10 3 9 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 69841D208/CA69841D2086

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)