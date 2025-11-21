The following instruments on XETRA do have their first trading 21.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.11.2025
Aktien
1 CA02028L1076 Almadex Minerals Ltd.
2 AU0000122194 Australian Gold and Copper Ltd.
3 AU0000405987 Broken Hill Mines Ltd.
4 AU0000187288 Infinity Mining Ltd.
5 NZNZXE0001S7 NZX Ltd.
6 AU0000121808 Sunshine Metals Ltd.
7 AU0000253189 VHM Ltd.
8 AU0000433096 Atomic Eagle Ltd
9 US25520W1071 Diversified Energy Co.
10 MHY460024018 JX Luxventure Group Inc.
11 CA6979501039 Pangea Wellness Inc.
Anleihen/ETF
1 DE000A460P02 Salzgitter AG
2 US84857LAE11 Spire Inc.
3 US84857LAD38 Spire Inc.
4 HK0001221305 China, People's Republic of
5 USG315APAG37 EnQuest PLC
6 USU36547AG90 Gap Inc.
7 BE0390264332 Silfin N.V.
8 XS3237109965 Smurfit Kappa Treasury PUC
9 DE000A460AT6 Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
10 XS3236627546 ING Bank N.V.
11 ES0L02611066 Spanien, Königreich
12 XS3237223311 Buenos Aires, City of...
13 HK0001221297 China, People's Republic of
14 NO0013696880 DURAN Life Science Holding GmbH
15 DK0030555156 Euronext N.V.
16 DE000HEL0PV6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 IE000MRIQ479 L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.11.2025
Aktien
1 CA02028L1076 Almadex Minerals Ltd.
2 AU0000122194 Australian Gold and Copper Ltd.
3 AU0000405987 Broken Hill Mines Ltd.
4 AU0000187288 Infinity Mining Ltd.
5 NZNZXE0001S7 NZX Ltd.
6 AU0000121808 Sunshine Metals Ltd.
7 AU0000253189 VHM Ltd.
8 AU0000433096 Atomic Eagle Ltd
9 US25520W1071 Diversified Energy Co.
10 MHY460024018 JX Luxventure Group Inc.
11 CA6979501039 Pangea Wellness Inc.
Anleihen/ETF
1 DE000A460P02 Salzgitter AG
2 US84857LAE11 Spire Inc.
3 US84857LAD38 Spire Inc.
4 HK0001221305 China, People's Republic of
5 USG315APAG37 EnQuest PLC
6 USU36547AG90 Gap Inc.
7 BE0390264332 Silfin N.V.
8 XS3237109965 Smurfit Kappa Treasury PUC
9 DE000A460AT6 Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
10 XS3236627546 ING Bank N.V.
11 ES0L02611066 Spanien, Königreich
12 XS3237223311 Buenos Aires, City of...
13 HK0001221297 China, People's Republic of
14 NO0013696880 DURAN Life Science Holding GmbH
15 DK0030555156 Euronext N.V.
16 DE000HEL0PV6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 IE000MRIQ479 L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard