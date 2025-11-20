Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000107211 Atomic Eagle Ltd. 20.11.2025 AU0000433096 Atomic Eagle Ltd. 21.11.2025 Tausch 1:1
CA69841D2086 Pangea Wellness Inc. 20.11.2025 CA6979501039 Pangea Wellness Inc. 21.11.2025 Tausch 1:1
MHY460021535 JX Luxventure Group Inc. 20.11.2025 MHY460024018 JX Luxventure Group Inc. 21.11.2025 Tausch 15:1
GB00BQHP5P93 Diversified Energy Company PLC 20.11.2025 US25520W1071 Diversified Energy Co. 21.11.2025 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000107211 Atomic Eagle Ltd. 20.11.2025 AU0000433096 Atomic Eagle Ltd. 21.11.2025 Tausch 1:1
CA69841D2086 Pangea Wellness Inc. 20.11.2025 CA6979501039 Pangea Wellness Inc. 21.11.2025 Tausch 1:1
MHY460021535 JX Luxventure Group Inc. 20.11.2025 MHY460024018 JX Luxventure Group Inc. 21.11.2025 Tausch 15:1
GB00BQHP5P93 Diversified Energy Company PLC 20.11.2025 US25520W1071 Diversified Energy Co. 21.11.2025 Tausch 1:1
© 2025 Xetra Newsboard