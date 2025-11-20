The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2025
.
ISIN Name
XS2393742122 CITADELE BKA 21/26 FLR
AU0000107211 TOMBADOR IRON LTD.
CA69841D2086 PANGEA NATURAL FOODS NEW
GB00BQHP5P93 DIVERS.ENERGY COMP LS-,2
MHY460021535 JX LUX.GRP NEW DL -,0001
US8688731004 SURMODICS DL-,05
