NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch vermehrt daran gezweifelt wird, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck ließ schnell nach, aber Mut zum Einstieg wollte auch nicht wirklich aufkommen.

Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,65 Prozent auf 47.147,48 Punkte. Er war der einzige unter den bedeutenden US-Indizes, der es im Tagesverlauf nicht zeitweise ins Plus schaffte, nachdem er sich in dieser Woche mit einem aufgestellten Rekord positiv hervorgehoben hatte.

Andere Indizes hatten sich zuletzt deutlicher von ihren Bestmarken entfernt und entwickelten sich nun einen Tick besser. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,05 Prozent auf 6.734,11 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 25.008,24 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel den tiefsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte.

Während der Dow in der abgelaufenen Woche um 0,3 Prozent zulegte, verlor der Nasdaq 100 0,2 Prozent. Er verbuchte damit die zweite Verlustperiode in Folge.

Die Euphorie über das Ende des Shutdowns in den USA hielt zuletzt nicht lange an. In den Fokus der Anleger rücken die Wirtschaftsdaten, die in den vergangenen Wochen während der Behördenschließung ausgefallen sind. Als erster Höhepunkt soll am Donnerstag der Jobbericht für September veröffentlicht werden. Laut dem ING-Experten James Knightley haben Umfragen privater Dienstleister zuletzt eher Anzeichen geliefert, dass dieser schwach ausfallen könnte.

Der Jobentwicklung in den USA kommt wegen der nächsten Zinsentscheide der US-Notenbank Fed große Bedeutung zu. Wie der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets am Freitag sagte, wird eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr von Anlegern als nicht mehr so eindeutig angesehen wie noch vor wenigen Wochen. Nach einigen zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Mitgliedern sei die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit unter 50 Prozent gefallen.

Unter den sieben bedeutendsten Technologiewerten schafften es mit Nvidia, Microsoft und Tesla immerhin drei Stück ins Plus, nachdem es anfangs keine Gewinner gegeben hatte. Beim Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Online-Händler Amazon blieben aber größere Verluste von bis zu 1,2 Prozent auf der Kurstafel stehen.

An der Nasdaq gab es bei Applied Materials zuerst einen deutlichen Kursrutsch, aus dem aber ein Anstieg um 1,3 Prozent wurde. Anleger sahen also über die erste Enttäuschung hinweg, dass der Chipindustrie-Ausrüster mit seiner Umsatzentwicklung enttäuschte. Für die zweite Jahreshälfte 2026 wurde eine Verbesserung in Aussicht gestellt.

Im Dow sorgte es bei Walmart für etwas Unsicherheit, dass ein Wechsel an der Führungsspitze angekündigt wurde. Die Aktie des Handelskonzerns gab um 0,06 Prozent nach. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon will im Februar in den Ruhestand gehen und soll dann von John Furner, dem bisherigen US-Chef des Unternehmens abgelöst werden.

Die Titel von Merck & Co schlossen 0,01 Prozent tiefer. Der Pharmakonzern will sein Geschäft mit antiviralen Medikamenten durch eine Milliardenübernahme stärken. Für Cidara Therapeutics wurde mehr als das doppelte des Schlusskurses vom Vortag geboten.

Einen Kurseinbruch um 21 Prozent erlebten die Aktionäre von Stubhub, nachdem die Papiere erst im September ihr Börsendebüt gefeiert hatten. Mit einem Rekordtief wird der anfangs noch gelungene Börsengang allmählich zu einem Desaster. Die Bank of America schrieb, der Ticketverkäufer verunsichere seine Anleger mit seinen Zukunftskommentaren. Analyst Justin Post gab daher seine Kaufempfehlung für die Anteilscheine auf.

Für die Aktien von Warner Bros. Discovery ging es um vier Prozent aufwärts. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtete, bereiten Paramount, Comcast und Netflix Angebote für den Medienkonzern vor.

Auf Erholungskurs begaben sich die sechs Prozent höheren Aktien von Doordash, nachdem sie im frühen Handel noch auf dem tiefsten Stand seit Mai notiert hatten. Ein Analystenkommentar des Hauses Needham gab dem Lieferservice mit einer bestätigten Kaufempfehlung Rückendeckung. Darin heißt es, der jüngste Kursrutsch sei übertrieben./tih/he

