ZenaTech: Rekordquartal und dynamisches Wachstum im Drohnengeschäft

Quartalsumsatz steigt um mehr als das Zwölffache

ZenaTech meldet für das dritte Quartal 2025 einen historischen Umsatzsprung: Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 1.225% auf 4,35?Mio. Dollar - der höchste Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte. Auch auf Sicht der ersten neun Monate fällt die Bilanz beeindruckend aus: Mit 7,73?Mio. Dollar lag der Umsatz fast sechsmal höher als im Vorjahreszeitraum. Wachstumstreiber war vor allem das Segment Drone-as-a-Service, das erstmals mit 3,57?Mio. Dollar zum Quartalserlös beitrug. Auch das SaaS-Geschäft entwickelte sich dynamisch und erzielte mit 776.908? Dollar ein Plus von 137% im Vergleich zum dritten Quartal 2024.

Gleichzeitig trieb das Unternehmen die operative Expansion voran: Durch vier Übernahmen von Landvermessungsfirmen wurde die Zahl der Standorte im US-Drohnengeschäft auf zehn ausgebaut.

Finanzielle Basis deutlich gestärkt

Neben der operativen Entwicklung zeigt sich auch die Bilanzseite gestärkt. Das Working Capital stieg von 3,4?Mio. Dollar zum Jahresbeginn auf 23,6?Mio. Dollar zum Quartalsende. Die Barbestände und kurzfristig verfügbaren Wertpapiere erhöhten sich auf 19,5?Mio. Dollar - ein signifikanter Zuwachs gegenüber 10,27?Mio. Dollar im Vorquartal. Gleichzeitig wuchs das Gesamtvermögen auf 78,5?Mio. Dollar, was vor allem auf die abgeschlossenen Akquisitionen und Technologieinvestitionen zurückzuführen ist.

Auch im Verteidigungssegment wurden Fortschritte erzielt. So beantragte ZenaTech eine Green-UAS-Zertifizierung - eine Voraussetzung für künftige Aufträge des US-Verteidigungsministeriums. Zudem intensivierte das Unternehmen seine Kontakte zu Entscheidern in militärischen Beschaffungsprozessen.

Starkes Momentum in beiden Hauptsegmenten

Die wachsende Nachfrage nach Drohnendienstleistungen in Bereichen wie Kartierung, Vermessung und Infrastrukturinspektion trug entscheidend zum Quartalserfolg bei. Unterstützt wird das Wachstum durch die Integration der neu akquirierten Unternehmen sowie den Einsatz KI-basierter Flugsteuerungssysteme. Parallel dazu entwickelt sich auch das SaaS-Geschäft international vielversprechend. Insbesondere aus Europa und dem Nahen Osten steigt die Nachfrage nach abonnementbasierten Softwarelösungen für Sicherheit, Workflow und Feldmanagement.

Produktionskapazitäten ausgebaut - F&E-Initiativen beschleunigt

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, errichtete ZenaTech in Mesa, Arizona, eine neue Produktionsstätte für Drohnen, die künftig auch US-Verteidigungsbehörden beliefern soll. Zusätzlich wurde eine Fertigungsanlage in Taiwan für NDAA-konforme Drohnenkomponenten in Betrieb genommen - betrieben von der Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich derzeit auf spezialisierte Anwendungen für den Verteidigungsbereich. Im Zentrum steht die "Eagle Eye"-Initiative, die gemeinsam mit der unternehmenseigenen KI-Sparte Zena AI entwickelt wird. Parallel laufen Testreihen zu Schwarmdrohnen und Feldversuche bei Pilotkunden. Angesichts der dabei entstehenden Datenmengen plant das Unternehmen den Bau eines eigenen 5-Qubit-Quantencomputers, um künftig auch in der Rechenleistung unabhängig agieren zu können.

Klares Ziel: Internationale Skalierung und nachhaltige Rentabilität

Für die kommenden Quartale verfolgt ZenaTech eine klare Wachstumsstrategie. Im Fokus stehen der Ausbau des Drohnengeschäfts in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten sowie die Integration fortschrittlicher KI-Analysetools in bestehende Serviceangebote. Gleichzeitig intensiviert das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Kunden aus Energie, Bau und Landwirtschaft sowie mit öffentlichen Auftraggebern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Verteidigungsgeschäfts - unterstützt durch die angestrebte Blue-UAS-Zertifizierung, die den Zugang zu staatlichen Beschaffungslisten ermöglicht. Bis Mitte 2026 plant ZenaTech die Übernahme von insgesamt 25 auf Drohnendienstleistungen spezialisierten Unternehmen. Neue Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft, bei Inspektionen und der Hochdruckreinigung sollen zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen.

Auch das SaaS-Portfolio soll weiterentwickelt werden, um neue Kundensegmente zu erschließen und bestehende Kunden langfristig zu binden. Unterstützt wird dieser Kurs durch günstige regulatorische Rahmenbedingungen in den USA, wo staatliche Vorgaben zur Nutzung unbemannter Systeme zusätzlichen Rückenwind verleihen.

ZenaTech sieht sich damit strategisch gut aufgestellt, um seine Marktanteile im zivilen wie im militärischen Bereich weiter auszubauen - mit dem Ziel, mittelfristig nachhaltige Gewinne zu erzielen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

