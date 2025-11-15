Anzeige / Werbung

Wir steigen offiziell wieder in die Berichterstattung über KI-Unternehmen ein - ein Bereich, in dem unsere Erfolgsbilanz für sich spricht.

Dieser Artikel wird im Auftrag von OverActive Media Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser -

und bitte anschnallen.

Denn:

Wir waren früh dran.

Wir lagen richtig.

Wir haben die größten Gewinner der Jahre 2023, 2024 und Anfang 2025 geliefert.

Und heute stellen wir Ihnen etwas anderes vor.

Etwas Größeres.

Etwas, das zu einer der wichtigsten KI-gestützten Creator-Economy-Plattformen Nordamerikas werden könnte.

Dies ist kein weiterer Small-Cap-Tech-Prototyp.

Dies ist keine unbewiesene Idee.

Dies ist OverActive Media (WKN: A3CSPU SYM: 0RB) - unterstützt von Bell Canada, milliardenschweren Investoren und globalen Medienpartnern - und auf dem Weg zu einem klaren strategischen Wandel hin zu hochmargigen, wiederkehrenden SaaS-Einnahmen durch ein Produkt, das die globale Creator-Landschaft neu definieren könnte:

**ACTIVEVOICES -

Eine SaaS-basierte KI-Sprachlokalisierungs-Engine, die digitale Medien neu definieren könnte**

Dieser Moment ist weit mehr als ein Produktlaunch für OverActive Media.

Er markiert die Weiterentwicklung eines gesamten Unternehmens.

Warum das genau jetzt entscheidend ist

Die Creator-Economy verlangsamt sich nicht - sie beschleunigt sich.

Marken, Influencer, Streamer, Esports-Teams und digitale Publisher erzeugen gemeinsam hundert Milliarden globaler Videoaufrufe pro Tag.

Doch es gibt eine fundamentale Hürde:

Creator sprechen nur eine Sprache. Ihre Zielgruppen sprechen fünfzig.

Englisch erreicht etwa 5% der Welt.

Spanisch etwa 6%.

Mandarin rund 15%.

Hindi weitere 8%.

Der Rest?

Eingesperrt hinter Sprachbarrieren, Produktionskosten und der schieren Unmöglichkeit, Inhalte für Dutzende Märkte effizient zu lokalisieren.

Bis jetzt.

ActiveVoices ermöglicht jedem Creator - vom TikTok-Solo-Talent bis zur multinationalen Marke -:

Inhalte sofort in über 12 Sprachen zu übersetzen

zu übersetzen Inhalte in der eigenen Stimme, Betonung, Emotion und Tonalität neu einzusprechen

neu einzusprechen Inhalte gleichzeitig auf YouTube, TikTok, Instagram, Twitch u. a. zu veröffentlichen

Vollständige Kontrolle über Identität, Daten und geistiges Eigentum zu behalten

Das ist kein Gimmick.

Kein Filter.

Kein Spielerei-Tool.

Es ist eine Infrastruktur-Schicht - ein globaler KI-Übersetzungs-Engine + Voice-Replikationssystem + Distributionsplattform - alles in einem.

Willkommen bei OverActive Media 2.0

Über Jahre hinweg galt OverActive (zurecht) als eines der führenden Esports-Unternehmen der Welt.

Toronto KOI, Movistar KOI - das sind etablierte Marken in der Call of Duty League und der League of Legends-Szene.

Doch unter der Oberfläche entstand etwas viel Größeres.

OverActive baute kein Esports-Imperium.

OverActive baute ein Audience-Imperium.

Globale Reichweite in Nordamerika, Europa und Südamerika

Über 100 Millionen Fans

Mehrere Distributionskanäle

Markenmacht weit über Gaming hinaus

Ein kommerzielles Ökosystem, getragen von Telefónica SA, Bell und weiteren Blue-Chip-Partnern

ActiveVoices ist die natürliche Weiterentwicklung dieses Fundaments.

Es vereint Talent, Reichweite, Distribution und Markenstärke - und verwandelt all das in ein hochmargiges, global skalierbares SaaS-Geschäft.

Dies ist der Strategiewechsel, auf den Investoren seit Jahren gewartet haben.

Die Plattform: Eine Creator-Lokalisierungs-Engine der nächsten Generation

Was macht ActiveVoices - und warum ist es jedem anderen Voice- oder Übersetzungstool überlegen?

1. Echte Stimmreplikation mit emotionaler Tiefe

Nicht robotisch.

Nicht generisch.

Nicht synthetisch.

Die echte Stimme des Creators - nur eben mehrsprachig.

2. Authentische regionale Nuancen

Mandarin für Shanghai ist nicht Mandarin für Peking.

Spanisch für Madrid ist nicht Spanisch für Mexiko-Stadt.

ActiveVoices erkennt und verarbeitet kulturelle Unterschiede.

3. Sichere, kontrollierte Identity-Ownership

Die meisten KI-Tools "besitzen" die geklonte Stimme.

ActiveVoices macht das Gegenteil:

Der Creator behält alle Rechte.

4. Sofortige Multi-Plattform-Distribution

Einmal hochladen.

Überall veröffentlichen.

In jeder Sprache.

5. Entwickelt für hochmargige Skalierung

Ist das Voice-Modell einmal trainiert, sind die Kosten pro zusätzlichem Video minimal - die Margen entsprechend hoch.

Warum das Timing perfekt ist

Die Creator-Economy betritt Phase II.

Phase I (2012-2022):

Instagram, YouTube, TikTok explodieren

Creator werden globale Prominente

Agenturen & Marken investieren Milliarden

Phase II (2023-2030):

KI vervielfacht Content-Produktion

Sprach- und Ländergrenzen verschwinden

Creator werden globale Medienunternehmen

Lokalisierung wird zur wichtigsten Wachstumschance

ActiveVoices steht im Zentrum dieser Phase.

Creator brauchen nicht mehr Ideen - sie brauchen mehr Reichweite.

Klartext: Die Creator-Economy ist ein Multimilliardenmarkt

Lokalisierung ist eines ihrer größten ungelösten Probleme.

Und OverActive tritt nicht in eine Nische ein - sondern in den Kern dieses Marktes.

Selbst:

0,1% Marktanteil wären transformativ

wären transformativ 0,5% Marktanteil wären unternehmensprägend

wären unternehmensprägend 1% Marktanteil wäre ein vollständiger Geschäftsmodell-Wandel

Deshalb kommuniziert OverActive keine kleinen Umsatzziele.

Denn KI-Adoption folgt Wellen, nicht linearen Kurven.

Die erste Welle beginnt im 4. Quartal 2025.

Die Rollout-Strategie: Glaubwürdigkeit zuerst, Skalierung danach

ActiveVoices wird nicht an "irgendwelche Nutzer" ausgerollt.

OverActive setzt auf eine bewährte Skalierungsstrategie:

Phase 1: Top-Creator & Top-Streamer

Movistar KOI.

Toronto KOI.

Ibai.

Weitere globale Persönlichkeiten.

Ein Pilotprogramm unter dem Namen KOI Voices läuft bereits.

Ergebnisse:

Sofortige Glaubwürdigkeit

Sofortige Reichweite

Sofortige Case Studies

Sofortige Umsatzchancen

Algorithmische Vorteile auf allen Plattformen

Phase 2: Agenturen, Creator-Netzwerke, Marken

Zehntausende Creator.

Millionen Inhalte.

Milliarden potenzieller Views.

Phase 3: Der Long-Tail - das größte TAM

Millionen Creator auf TikTok, Instagram, YouTube, Twitch.

Die USA allein haben Millionen "qualifizierter Influencer-Accounts".

Indien, Indonesien, Brasilien, Mexiko und der Nahe Osten sind noch größer.

So entsteht die Art von SaaS-Hyperwachstum, die ganze Branchen verändert.

Warum ActiveVoices sofort global skalieren kann

Weil OverActive bereits verfügt über:

Ein multinationales Betriebssystem

Mehr als 100 Millionen Fans direkt erreichbar

direkt erreichbar Führende Wettbewerbspräsenz in NA, EU und LATAM

Partnerschaften mit Bell Canada, Telefónica SA und weiteren Premium-Sponsoren

Eine Creator- und Influencer-Community von Weltrang

Andere KI-Startups beginnen mit einem Tool.

OverActive beginnt mit einem globalen Mediennetzwerk.

Andere müssen Nutzer teuer akquirieren.

OverActive hat sie bereits.

Andere müssen Vertrauen erst aufbauen.

OverActive wird von zwei der größten Telekommunikationsunternehmen der westlichen Welt getragen.

Dies ist ein strategischer Vorteil, den kein Wettbewerber replizieren kann.

Der Wettbewerbsvorteil: Warum dies mehr als ein KI-Tool ist

Die meisten KI-Lokalisierungstools bieten:

Maschinenübersetzung

Generisches Voice Cloning

Rohes TTS

Lip-Sync-Simulationen

ActiveVoices bietet:

Emotionale menschliche Stimme

Kulturelle Präzision

Creator-spezifische Voice-Modelle

Marken-kohärente Lieferung

Volle Identity-Ownership

Enterprise-Compliance

Monetarisierung statt Spielerei

Der Unterschied zwischen einem Feature und einer Plattform.

Finanzielle Auswirkungen: Ein hochmargiges 70/30-Modell, das OAM transformiert

Die wirtschaftliche Struktur:

Hohe Anfangsinvestition für Modelltraining

Minimaler Zusatzaufwand pro Video

Unbegrenzte Skalierung

Wiederkehrende Abonnementeinnahmen

Nutzungspreise pro Output

Enterprise- und Agentur-Integrationen

Dies ist der profitabelste Bereich, in den OverActive je eingetreten ist.

Einnahmen:

unabhängig von Spielplänen

unabhängig von Team-Performance

unabhängig von sportlichen Ergebnissen

Es ist der Umsatz, der wächst, während OverActive schläft.

Q&A für Investoren - die richtigen Antworten, der richtige Ton

"Was ist Ihr Umsatzziel für 2026?"

Der Markt ist zu groß für kleine, konservative Ziele.

Im Fokus steht skalierbare Infrastruktur, nicht kurzfristige Minimalziele.

"Wie skalieren Sie?"

Top-Creator zuerst.

Dann Agenturen.

Dann der globale Long-Tail.

"Warum im Unternehmen behalten?"

Weil ActiveVoices jede Einheit von OverActive verstärkt:

Reichweite, Markenwert, Inhalte, Sponsoring, Monetarisierung.

Fazit: Wir sind zurück - und wir führen Sie in die nächste KI-Welle

Wir hatten außergewöhnliche Erfolge im KI-Sektor.

EchoIQ.

DEFI Technologies.

Pioneer AI.

Und viele weitere.

Die nächste Welle der KI dreht sich nicht um Chips.

Nicht um Cloud-Compute-Wettläufe.

Nicht um "das nächste Modell".

Die nächste Welle ist Creator-Infrastruktur.

Stimme. Identität. Übersetzung. Globale Distribution.

Und in Nordamerika gibt es nur ein börsennotiertes Unternehmen, das genau diese Positionierung, dieses Netzwerk und dieses technologische Fundament besitzt:

OverActive Media.

Das Unternehmen hat:

Globale Reichweite

Zwei große Telekom-Partner

Wiederkehrende SaaS-Skalierung

Zugang zur Creator-Economy

Technologische Differenzierung

Ein gewaltiges, globales TAM

OverActive Media (WKN: A3CSPU SYM: 0RB) hat sein nächstes Kapitel aufgeschlagen.

ActiveVoices ist der Motor.

Und 2026 ist das Jahr, in dem daraus eine globale KI-Story wird.

