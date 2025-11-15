Zürich - Der Abschluss eines neuen Zoll-Deals mit den USA dürfte sich positiv auf die Schweizer Wirtschaftsentwicklung auswirken. Jedoch bleiben hohe Risiken bestehen. Die Absichtserklärung zur Senkung der Zölle auf Schweizer Produkte auf 15 von 39 Prozent dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Schweiz um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte positiv beeinflussen, wie das KOF Institut am Freitagabend mitteilte. Das aktuell erwartete Wachstum von 0,9 Prozent ...

