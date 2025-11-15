Bern - Der Beifall für den Zoll-Deal der Schweiz mit den USA ist unter Parteien und Interessengruppen nicht einhellig. Während Wirtschaft, FDP, Mitte und Grünliberale die Zoll-Senkung begrüssen und die SVP vor Stolz auf ihren Bundesrat Parmelin jubelt, sehen die Grünen einen Unterwerfungsvertrag, und die SP fordert mehr Transparenz. Die FDP gratulierte dem Bundesrat zum Verhandlungsergebnis in Washington. Statt weiterhin mit dem 39-Prozent-Hammer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.