Der mexikanische Bundesstaat Jalisco hat bei Volvo Buses 53 Elektrobusse für den Einsatz im Großraum Guadalajara bestellt. Die in Mexiko produzierten Busse sollen sukzessive bis Mai 2026 in Betrieb genommen werden, rechtzeitig vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. "Die bewährte Qualität und Langlebigkeit der Volvo-Busse zählen zu den Hauptgründen, warum sich Guadalajara erneut für unsere Lösungen entschieden hat. Dies beweist die Flotte von Volvo-Gelenkbussen, ...

