Die CanCambria-Aktie bewegt sich an der Börse zuletzt seitwärts. Dabei gibt es aber eine wichtige Nachricht über das Unternehmen und weiterhin große Chancen für Anleger. Wechsel an der Spitze Bei CanCambria wird es einer aktuellen Pressemitteilung zufolge bald zu einem Spitzenwechsel kommen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Christopher T. Cornelius, der das Unternehmen bereits seit seiner Anfangsphase begleitet, wird zum 31. Dezember zurücktreten, um ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.