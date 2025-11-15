Der Vorstand von Robex Resources Inc. empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR den Beschluss über die Vereinbarung im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Vereinbarungsplan mit Predictive Discovery Limited zu stimmen.

Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Aktien Sie besitzen. Bitte stimmen Sie heute ab.

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, werden gebeten, sich telefonisch unter 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409 (für CDI-Inhaber in Australien) oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com an den Stimmrechtsvertreter und Kommunikationsberater von Robex, Laurel Hill Advisory Group, zu wenden.





QUEBEC CITY, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Management-Informationsbroschüre (die "Broschüre") und die dazugehörigen Unterlagen für die außerordentliche Versammlung (die "Versammlung") der eingetragenen und wirtschaftlichen Eigentümer (die "Robex-Aktionäre") von Stammaktien (" Robex-Aktien") des Kapitals von Robex erstellt hat, die virtuell per Live-Video-Webcast unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) am 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Time) und 21:00 Uhr (Australische Westküstenzeit) stattfinden wird. Die Aktionäre von Robex müssen sich über die oben genannten Links für die Versammlung vorab registrieren, um ihre Robex-Aktien in Präsenz auf der Versammlung ausüben zu können. Es wird dringend empfohlen, die Stimmabgabe vor der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vorzunehmen. Die Broschüre und die zugehörigen Unterlagen wurden bei SEDAR+ eingereicht und sind unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Auf der Versammlung werden die Robex-Aktionäre gebeten, über einen Sonderbeschluss (den "Vereinbarungsbeschluss") zur Genehmigung eines gesetzlichen Vereinbarungsplans (den "Vereinbarungsplan") gemäß Kapitel XVI - Abschnitt II des Business Corporations Act (Québec) (die "Vereinbarung") zu prüfen und darüber abzustimmen, vorbehaltlich der Bedingungen eines Vertrags vom 5. Oktober 2025 (die " Vereinbarung über den Vertrag") zwischen Robex, Predictive Discovery Limited ("Predictive") und 9548-5991 Québec Inc. ("Acquireco").

Details zur Vereinbarung

Im Rahmen des Vertrags haben die Parteien vereinbart, die Vereinbarung umzusetzen, wonach Acquireco, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predictive, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien erwerben wird und die Robex-Aktionäre berechtigt sind, für jede unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Vereinbarung gehaltene Robex-Aktie (die " Wirksamkeitszeitpunkt") 8.667 voll eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive (die "Gegenleistung") (jeweils eine ganze Aktie von Predictive, eine "Predictive-Aktie") zu erhalten. Wenn Sie beispielsweise 1.000 Robex-Aktien besitzen, erhalten Sie 8.667 Predictive-Aktien.

Jeder ausstehende CHESS-Depotanteilschein, der eine Einheit des wirtschaftlichen Eigentums an einer Robex-Aktie darstellt ("Robex CDIs"), wird unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt annulliert und ist nicht länger ausstehend. Zur Klarstellung: Die Inhaber der Robex-Aktien, die durch diese Robex CDIs repräsentiert werden, haben Anspruch auf die Gegenleistung (vorbehaltlich der Rundung gemäß dem Vereingbarungsplan) für jede Robex-Aktie, die durch die von ihnen unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt gehaltenen Robex CDIs repräsentiert wurde. Zur Verdeutlichung: Wenn Sie 1.000 Robex-CDIs halten, erhalten Sie 8.667 Predictive-Aktien.

Als Ergebnis und unmittelbar nach Abschluss der Vereinbarung wird Robex eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predictive sein, und die ehemaligen Robex-Aktionäre haben Anspruch auf die Gegenleistung für jede Robex-Aktie, die sie unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Vereinbarung gehalten haben (vorbehaltlich einer Rundung gemäß dem Vereinbarungsplan).

Empfehlung des Vorstands

Der Vorstand der Gesellschaft (der "Robex-Vorstand") und der vom Robex-Vorstand eingesetzte Sonderausschuss unabhängiger Direktoren (der "Sonderausschuss") sind einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass die Vereinbarung im besten Interesse der Gesellschaft liegt und für die Robex-Aktionäre fair ist. Der Sonderausschuss empfahl einstimmig, dass der Robex-Vorstand die Vereinbarung genehmigt und dass der Robex-Vorstand den Robex-Aktionären empfiehlt, FÜR den Beschluss zur Vereinbarung zu stimmen.

Der Robex-Vorstand empfiehlt den Robex-Aktionären einstimmig, FÜR den Beschluss zur Genehmigung der Vereinbarung zu stimmen.

Gründe für die Empfehlung des Vorstands

Bei ihrer Schlussfolgerung, dass die Vereinbarung im besten Interesse des Unternehmens liegt und für die Robex-Aktionäre fair ist, haben der Robex-Vorstand und der Sonderausschuss eine Reihe von Faktoren und Gründen berücksichtigt und sich darauf gestützt, darunter unter anderem die folgenden:

Der Weg zu einem der führenden Goldproduzenten Westafrikas. Die Vereinbarung vereint zwei der potenziell größten, kostengünstigsten und fortschrittlichsten Goldprojekte in Westafrika und verbessert damit die Größe, den Zugang zu Kapital, die strategische Relevanz und die Wettbewerbsfähigkeit.

Die Vereinbarung vereint zwei der potenziell größten, kostengünstigsten und fortschrittlichsten Goldprojekte in Westafrika und verbessert damit die Größe, den Zugang zu Kapital, die strategische Relevanz und die Wettbewerbsfähigkeit. Flexibilität durch Nutzung der Cashflows von Robex zur Finanzierung der Entwicklung des Bankan-Projekts. Es wird erwartet, dass das Kiniero-Projekt erhebliche Cashflows generieren wird, die zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Entwicklung des Bankan-Projekts bereitstellen können.

Es wird erwartet, dass das Kiniero-Projekt erhebliche Cashflows generieren wird, die zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Entwicklung des Bankan-Projekts bereitstellen können. Die richtigen Management- und Vorstandskompetenzen zur Förderung der Wertschöpfung. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich über ein verstärktes Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz im Land und sich ergänzenden Kompetenzen für die Erschließung und den Betrieb von Bergwerken in Westafrika sowie über umfangreiche Erfahrung in doppelt börsennotierten und großen Bergbauunternehmen in Afrika verfügen. Es wird erwartet, dass das führende Entwicklungsteam von Robex vom Bau des Kiniero-Projekts zur Entwicklung des Bankan-Projekts übergehen wird, wobei die gewonnenen Erkenntnisse genutzt und der Personaleinsatz optimiert werden sollen.

Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich über ein verstärktes Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz im Land und sich ergänzenden Kompetenzen für die Erschließung und den Betrieb von Bergwerken in Westafrika sowie über umfangreiche Erfahrung in doppelt börsennotierten und großen Bergbauunternehmen in Afrika verfügen. Es wird erwartet, dass das führende Entwicklungsteam von Robex vom Bau des Kiniero-Projekts zur Entwicklung des Bankan-Projekts übergehen wird, wobei die gewonnenen Erkenntnisse genutzt und der Personaleinsatz optimiert werden sollen. Potenzial für eine bedeutende Aufwärtsentwicklung . Die Nähe des Bankan-Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Bergbau-Hub mit dem Potenzial für bedeutende Aufwärtsbewegungen, koordinierte Entwicklungs-, Betriebs- und Explorationsstrategien sowie eine verbesserte Fähigkeit, die Ressourcen des Landes zu nutzen.

. Die Nähe des Bankan-Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Bergbau-Hub mit dem Potenzial für bedeutende Aufwärtsbewegungen, koordinierte Entwicklungs-, Betriebs- und Explorationsstrategien sowie eine verbesserte Fähigkeit, die Ressourcen des Landes zu nutzen. Verstärkte Präsenz auf den Kapitalmärkten . Die größere Größe und die Multi-Asset-Struktur des fusionierten Unternehmens, das möglicherweise in die Indizes ASX 200 und VanEck Junior Gold Miners aufgenommen wird, dürften die Relevanz und Attraktivität des fusionierten Unternehmens für Investoren erhöhen und es für eine mögliche Neubewertung des Aktienkurses positionieren.

. Die größere Größe und die Multi-Asset-Struktur des fusionierten Unternehmens, das möglicherweise in die Indizes ASX 200 und VanEck Junior Gold Miners aufgenommen wird, dürften die Relevanz und Attraktivität des fusionierten Unternehmens für Investoren erhöhen und es für eine mögliche Neubewertung des Aktienkurses positionieren. Fairness-Gutachten. Der Sonderausschuss und der Vorstand erhielten Fairness-Gutachten von Cormark Securities Inc. bzw. Canaccord Genuity Corp., wonach die Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Stellungnahmen und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist.





Wahlvoraussetzungen

Die Vereinbarung kann nur dann umgesetzt werden, wenn sie unter anderem die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (66? %) der Stimmen erhält, die von den mit Präsenz oder durch einen Bevollmächtigten bei der Versammlung vertretenen Robex-Aktionären für den Beschluss zur Vereinbarung abgegeben werden.

Stimmrechtsvereinbarungen

Alle Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte Robex-Aktionäre haben mit Predictive Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen (die "Robex-Stimmrechtsvereinbarungen"), die insgesamt etwa 25,5 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien repräsentieren. Im Rahmen der Robex-Stimmrechtsvereinbarungen haben sich alle Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte Robex-Aktionäre unter anderem dazu verpflichtet, den Vertrag zu unterstützen und mit allen ihnen gehörenden Robex-Aktien für die Genehmigung des Vereinbarungsbeschlusses zu stimmen.

DIE AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DEUTLICH VOR DER VERSAMMLUNG ABZUSTIMMEN UND IN JEDEM FALL VOR ABLAUF DER STIMMRECHTSFRIST, SPÄTESTENS BIS 5:00 P.M. (EASTERN TIME) AM 11. DEZEMBER 2025 (ENTSPRICHT 6:00 A.M. AUSTRALISCHE WESTSTANDARDZEIT AM 12. DEZEMBER 2025).

Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zu den in der Broschüre enthaltenen Informationen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater für Aktionärskommunikation, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

Investor- und Medienanfragen:

Nathan Ryan NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dazu gehören Aussagen zu den Absichten von Robex oder zu den Überzeugungen und aktuellen Erwartungen der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und Auswirkungen der Vereinbarung und des fusionierten Unternehmens können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu folgenden Themen enthalten: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie beispielsweise der Abschluss und der Zeitpunkt der Vereinbarung; die strategische Vision für das fusionierte Unternehmen nach Abschluss der Vereinbarung und Erwartungen hinsichtlich des Explorations- und Entwicklungspotenzials; die Nutzung der Cashflows aus dem Kiniero-Projekt zur Finanzierung des Bankan-Projekts; das Kapitalmarktprofil des fusionierten Unternehmens; die Produktionskapazitäten und die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung, einschließlich der Kapitalrendite; Cashflows; Aktienkursentwicklung; Produktions- und Kostenprognosen; die potenzielle Bewertung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Vereinbarung; Erlangung der erforderlichen Genehmigungen der Börse, des Gerichts und der Aktionäre; Erfolg von Predictive und Robex bei der Zusammenlegung der Geschäftstätigkeiten nach Abschluss der Vereinbarung; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Entwicklung und des Cashflows des Bankan-Projekts und des Kiniero-Projekts; Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln; Potenzial für die Aufnahme in bestimmte Finanzmarktindizes; Potenzial des fusionierten Unternehmens, die Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie "werden", "schaffen", "verbessern", "potenziell", "erwarten", "Aufwärtspotenzial", "Wachstum", "schätzen", "voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten" oder "sollten". Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.