Immer mehr Experten warnen vor einer KI-Blase, die bald platzen kann. Unter den mahnenden Stimmen sind JPMorgan Chase und Goldman Sachs. Und viele Hedgefonds machen sich Sorgen angesichts der Euphorie und den verrückten Rekordständen an den Börsen. Die jüngsten Kursschwankungen deuten auf die zunehmende Angst hin. Einige Anleger sehen darin aber lediglich einen kleinen Ausrutscher, während andere ein Vorzeichen für Schlimmeres erkennen. Niemand weiß ...

