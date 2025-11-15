Saarbrücken - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 6, 9, 12, 13, 32, 39, die Superzahl ist die 9. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7120791. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 015767 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.



Weil es technische Probleme gab, musste die Zusatzzahl zweimal gezogen werden. Der Ziehungsleiter hatte eingegriffen und angeordnet, dass auf eine Ersatzmaschine zurückgegriffen wird.



Im Jackpot liegen in dieser Woche acht Millionen Euro.





