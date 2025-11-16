Starke Kursentwicklung der Bechtle-AktieAm Freitag, dem 14. November, zählten die Aktien von Bechtle zu den größten Gewinnern im DAX. Mit einem Tagesgewinn von 14,97 Prozent konnte sich Bechtle als Top-Performer an diesem Handelstag behaupten. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 40,10 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 40,84 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Bechtle-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS