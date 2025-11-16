Die Erholung der Novo Nordisk-Aktie währte nur kurz. Nachdem sich der Kurs des dänischen Pharmakonzerns von Montag bis Mittwoch um +9% erholen konnte, ging es am Donnerstag und Freitag wieder um -4% nach unten. Die Aktie scheint sich kaum von der 40 €-Marke wegbewegen zu können. Warum eigentlich nicht? Zieht Eli Lilly vorbei? Hauptgrund ist der Konkurrenzkampf mit den ewigen Rivalen Eli Lilly auf dem US-Marke für Gewichtssenker. Obwohl Novo Nordisk ...

