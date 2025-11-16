Dresden - Im Streit um das Gebäudeenergiegesetz hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer gegen jegliche Vorgaben für privates Heizen gewandt.



"Am Ende muss der Bürger allein entscheiden, welche Form der Energieversorgung er wählt: Öl, Gas, Pellets, Wärmepumpe, Solaranlage", sagte Sachsens Ministerpräsident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Das darf der Staat nicht vorgeben, weil er damit die Freiheitsrechte der Bürger einschränkt."



Kretschmer zeigte sich zuversichtlich, dass die Menschen freiwillig Solaranlagen oder Wärmepumpe installierten. "Aber es gibt eben Bereiche, in denen das nicht geht", fügte er hinzu. Das Heizungsgesetz müsse daher "auf ein normales Maß zurückgestutzt werden", so der sächsische Ministerpräsident. "Wir brauchen Sicherheit und eine schlüssige Wärmeplanung."





