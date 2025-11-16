Wochenausblick - Nvidia im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



"Wer sichere Schritte gehen will, muss sie langsam tun" (Goethe) - unter diesem Motto beginnt eine weitere Woche der Quartalszahlen-Saison. Am Montag werden lediglich die aktuellen Inflationszahlen aus Kanada berichtet, während es auf unternehmerischer Seite tendenziell ruhig bleibt. Kommt damit der Stein womöglich erst ins Rollen?



Dienstag:



Der Dienstag gibt ganz den Anschein, als wäre dies der Fall. Insbesondere für Anleger mit Fokus auf Asien wird es spannend. Nicht nur veröffentlicht Japan makroökonomische Daten zu Aufträgen von Industriemaschinen, sondern eine Reihe an Unternehmen veröffentlichen ebenfalls Daten. Mit PDD Holdings, Xiaomi und Baidu werden wichtige Teile der chinesischen Tech-Branche abgedeckt. Besonders interessant dürfte die Frage sein, ob Xiaomi ein Comeback hinlegen und Baidu seine Erfolgssträhne verlängern können.



















Mittwoch:



Der Mittwoch wird genauso spannend. Die Hightech-Unternehmen Nvidia und Palo Alto Networks berichten beide ihre Quartalszahlen. Die Nvidia Aktie verlor seit Beginn des Monats rund 10 Prozent und entfernt sich somit immer weiter von einer Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar - dies wäre eine präzedenzlose Errungenschaft an den Börsen. Ebenfalls werden die Unternehmen TJX Companies, Lowe's, John Deere und Target ihre Bücher offenlegen. Allesamt sind diese Unternehmen Schwergewichte ihrer jeweiligen Branche und könnten somit die Kursentwicklung ihre kleineren Mitstreiter beeinflussen.



















Donnerstag:



Nach einem aufregenden Mittwoch wird die Musik langsam leiser. In dieser marktwirtschaftlichen Reprise veröffentlicht lediglich Walmart seine Quartalszahlen. Ebenfalls veröffentlicht Japan seine aktuellen Zahlen zum Verbraucherpreisindex. Der Donnerstag bietet Anlegern insofern Luft zum Atmen, bevor der Freitag nochmals spannender wird.











Freitag:



Am Freitag werden Daten zum Einkaufsmanagerindex für Deutschland, die Eurozone, das Vereinigte Königreich und die USA geliefert. Dieser Index entsteht durch Umfragen unter Einkaufsmanagern, die zu verschiedenen Aspekten wie Aufträgen, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten und Lagerbeständen befragt werden. Ein Indexwert von über 50 gibt an, dass das verarbeitende Gewerbe expandiert, während ein kleinerer Wert auf eine Schrumpfung hindeutet. Somit bietet er wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Stärke eines Landes und ermöglicht Investoren eine solidere Grundlage für Entscheidungen.











