In der vergangenen Handelswoche zählten die Aktien der DHL Group nicht zu den größten Gewinnern im DAX, aber die Kursentwicklung seit dem Tief am 04. November kann sich sehen lassen. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie am Freitag bei 43,97 Euro, während im Tagesverlauf am Mittwoch ein Hoch von 45,74 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuf Wochensicht zeigte die DHL Group-Aktie im durchwachsenen Börsenumfeld eine ...

