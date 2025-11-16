Die Lufthansa-Aktie ISIN: DE0008232125 hat seit dem Tief am 07. November einen wesentlichen Schritt nach oben gemacht. Am 10. November hatten wir mit folgendem Titel über das Kölner Unternehmen berichtet: "Aktie vor Widerstand und Kaufsignal!" Wenn Sie den RuMaS Express-Service abonniert haben, wissen Sie, dass das unsere Meinung war: "Die Gewinnmitnahmen wurden über der 200-Tage-Linie gestoppt, mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie, gab es heute ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.