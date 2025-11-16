Der Auftragseingang ist im dritten Quartal deutlich gestiegen, aber die EBITDA-Marge und der Konzernumsatz fielen schwächer als erwartet aus. Aktuell notiert der Kurs an der 200-Tage-Linie, nach einer 35-prozentigen Korrektur könnte jetzt eine Gegenreaktion starten. Während sich für Anleger kurzfristig über 10 Prozent Kurspotenzial bietet, können risikofreudige Trader mit einem Hebel - wenn alles gut geht - 40 bis 50 Prozent Zertifikatgewinn erzielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
