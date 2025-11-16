Dieser Artikel bietet eine Analyse und Bewertung von Aktien mehrerer Unternehmen, darunter Deutsche Telekom, Verbio, Endeavour Mining und Lufthansa, mit Fokus auf deren finanzielle Entwicklung, Kursziele und Expertenmeinungen.• Deutsche Telekom steigert Umsatz und Dividende: Im dritten Quartal verzeichnete die Deutsche Telekom organisches Umsatzwachstum von 3,3 Prozent und plant für 2025 eine Rekorddividende von 1,00 Euro je Aktie sowie Aktienrückkäufe ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.