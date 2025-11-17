Anzeige / Werbung

Der Goldpreis bewegt sich in einem Umfeld, das viele Parameter eines klassischen Bullenmarkts erfüllt!

Erstveröffentlichung: 17.11.2025 05:33 Uhr Europa/Berlin

geopolitische Spannungen, ein nachlassender Schwung der US-Wirtschaft, die Aussicht auf weitere Zinssenkungen und ein strukturell hohes Interesse institutioneller Investoren an Absicherung und Realwerten, sind die Treiber der anhaltenden Goldpreis-Rallye. Gröe Häuser wie Goldman Sachs trauen dem Goldpreis inzwischen Niveaus von bis zu 5.000,- US-Dollar je Unze bis 2026 zu - mit entsprechendem Hebel auf Cashflows und Bewertungen im Minensektor.

In diesem Umfeld gewinnt eine Region zunehmend an Aufmerksamkeit: Suriname, Teil des geologisch hochkarätigen "Guiana Shield', alsögenaüda, wösich Miata Metals Corp. (WKN: A3EHXQ) positioniert hat.

Miata Metals (WKN: A3EHXQ): TOP-Bohrergebnisse mit gewaltigem Hebel im "Guiana Shield'!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) arbeitet auf dem "Sela Creek'-Projekt (Option auf 100%, aktuell 70%), einem etwa 215 km² gröen Landpaket im Herzen des hochgradigen "Guiana-Greenstone-Belt'in Suriname. Entlang eines rund 14 km langen Trends wurden historische und aktuelle Arbeiten zu einem konsistenten geologischen Modell zusammengeführt. Mehr als 250 Proben, darunter mehrere Proben Entnahmen mit über 100 g/t Au2, und zahlreiche kleine historische Schächte deuten auf ein gröräumiges, zusammenhängendes Goldsystem hin.

Quelle: Miata Metals4 (Unternehmenspräsentation)

Im laufenden 10.000 m Bohrprogramm3 konnte Miata in mehreren Zielzonen überzeugende Resultate vorlegen, wie zum Beispiel:

Im Jons Trend wurden 35,6 m mit einem Gehalt von 3,04 g/t Au aus einer Tiefe von nur 90 m durchschnitten, darunter 14,6 m mit 4,95 g/t Au. Im Abwärtstrend wurden 27,0 m mit einem Gehalt von 1,45 g/t Au aus einer Tiefe von nur 105 m durchschnitten, einschließlich eines Abschnitts von 12,0 m mit einem Gehalt von 2,05 g/t Au. Eine zweite flachere Zone durchschnitten 16,5 m mit einem Gehalt von 1,72 g/t Au, einschließlich 6,0 m mit einem Gehalt von 2,99 g/t Au - was ein vielversprechendes Potenzial für ein Tagebauziel zeigt.

Besonders hervor sticht ein weiterer Abschnitt bei "Puma East' mit 5,3 m mit 8,25 g/t Au, inklusive 0,5 m mit 67,83 g/t Au - ein kraftvoller Hinweis auf hochgradige "Sweet Spots' im System.

Quelle: Miata Metals (Unternehmenspräsentation)

Diese Ergebnisse sind noch kein Ressourcen-Statement, zeigen aber: Miata Metals (WKN: A3EHXQ) bohrt nicht ins Blaue, sondern bestätigt Schritt für Schritt ein ausgedehntes, strukturell kontrolliertes Goldsystem mit relevanten Mächtigkeiten und Gehalten.

Wenn die "Big Boys" kommen: Founders Metals und der Ritterschlag für Suriname!

Wie sehr Suriname inzwischen auf dem Radar der gröen Produzenten angekommen ist, zeigt der jüngste Deal bei Founders Metals, der auch einen wichtigen Rahmen für die Story von Miata Metals (WKN: A3EHXQ) setzt.

Im erst vor wenigen Tagen meldete Founders eine strategische Beteiligung im Volumen von 50 Mio. CAD durch Gold Fields, einen der bedeutenden Goldproduzenten weltweit. Mit dieser Investition verfügt Gold Fields über rund 10,55% der ausstehenden Aktien. Interessant ist auch der Verwendungszweck dieser "Finanzspritze", denn damit soll neben Landkonsolidierung auch die regionale Exploration vorangetrieben werden, und das Working Capital aufgestockt sowie für allgemeine Unternehmenszwecke rund um das "Antino'-Projekt in Suriname verwendet werden.

Begleitet wird das Ganze von einem umfassenden Investor-Rights-Agreement: Gold Fields erhält u. a. Top-Up-Rechte zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote, die Teilnahme an künftigen Finanzierungen, einen Sitz im technischen Komitee und - beim Erreichen von mindestens 12,5% Anteil - das Recht, einen Board-Kandidaten zu nominieren. Zusammen mit B2Gold, die ebenfalls in Suriname engagiert sind, entsteht damit eine klare Botschaft:

Suriname wird von globalen Produzenten nicht mehr als Randgebiet, sondern als strategischeWachstumsregion behandelt. Der Einstieg von Gold Fields ist damit mehr als eine Finanzierungsrunde - er wirkt wie ein Ritterschlag für den Standort und ein deutlicher Vertrauensbeweis in Geologie, Rahmenbedingungen und langfristiges Potenzial des Landes.

Was das für Miata Metals bedeutet, und warum dieser Kontext entscheidend ist:

Founders Metals exploriert in derselben geologischen Gröprovinz wie Miata Metals (WKN: A3EHXQ), nämlich dem "Guiana Shield' und profitiert somit ebenfalls von der wachsenden Sichtbarkeit Surinames auf der Landkarte der Majors.

Die bereits erzielten Bohrergebnisse auf "Sela Creek' zeigen, dass Miata nicht nur auf "Prospektivität auf dem Papier" setzt, sondern reale, vererzte Strukturen mit kontinuierlichen Mächtigkeiten und lokalen hochgehalten nachweisen kann.

Der Umstand, dass Produzenten wie Gold Fields und B2Gold in Suriname Kapital, Know-how und technische Teams platzieren, stärkt die Wahrnehmung des Landes als ernstzunehmende Golddestination - und erhöht langfristig die Wahrscheinlichkeit, dass erfolgreiche Explorer dort in den Fokus strategischer Investoren rücken.

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) befindet sich zwar noch deutlich früher im Entwicklungszyklus als Founders Metals, arbeitet aber im gleichen Umfeld, das vom Markt zunehmend positiv interpretiert wird: ein Goldpreis mit Rückenwind, ein geologisch spannender, aber unterentwickelter Bezirk und erste Bohrtreffer, die die Projektthese stützen. Wie lange werden die "Big Boys' das noch ignorieren?

Fazit: Eine tolle Goldstory mit Aufholpotenzial!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) vereint damit einen Goldmarkt mit konstruktivem Setup mit einem gröen, historisch vorgearbeiteten Projektgebiet im "Guiana Shield'. Hinzükommt ein laufendes, konsequent ausgerichtetes 10.000 m Bohrprogramm, das bereits erste Bohrergebnisse geliefert hat, die auf top Gehalte und signifikante Mächtigkeiten in mehreren Zielzonen hinweisen.

Parallel zeigt der 50 Mio. CAD-Einstieg von Gold Fields bei Founders Metals, dass Suriname als Goldjurisdiktion einen Qualitätssprung vollzogen hat: WöMajors in dieser Größenordnung Kapital allozieren und sich technisch tief einbinden, steigt die Attraktivität der gesamten Region für strategische Partnerschaften und künftige Transaktionen.

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) ist in diesem Umfeld noch ein Explorer, aber einer mit nachvollziehbarem geologischen Konzept und einer Positionierung in einem Land, dem die gröen Produzenten gerade ein deutliches Gütesiegel ausstellen. Für Investoren und Entscheidungsträger ergibt sich daraus eine Story, die auf Fakten, Geologie und wachsendem Standortvertrauen basiert - mit entsprechendem Aufholpotenzial, sollte Sela Creek in den kommenden Bohrphasen weiter liefern.

